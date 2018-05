Può essere oggi la giornata decisiva per il passaggio di Maurizio Sarri al Chelsea: il tecnico è ancora sotto contratto con il Napoli e proprio stanotte a mezzanotte scade la clausola rescissoria da 8 milioni impostata da De Laurentiis, che avrebbe consentito a qualsiasi club si fosse presentato con quella cifra in mano di assicurarsi l'ex allenatore dell'Empoli sulla propria panchina.



ABRAMOVICH NON PAGA, DE LAURENTIIS ABBASSA LE PRETESE? - Giornata decisiva, dunque, nel bene e nel male: anche qualora il presidente dei Blues Roman Abramovich decidesse di non pagare la clausola, l'affare potrebbe comunque concludersi, convincendo De Laurentiis ad abbassare le pretese. Tutti gli indizi portano a Londra: Guardiola lo aspetta, lo Zenit San Pietroburgo ha puntato su Semak e oggi ci si è messo anche il suo preparatore dei portieri, Massimo Necchi, che ha fornito involontariamente un'ulteriore prova della volontà del trasferimento nella Terra d'Albione del tecnico.



L'INDIZIO DEL PREPARATORE DEI PORTIERI: L'ACCORDO C'E' - L'ormai ex preparatore dei portieri del Napoli, con Sarri sin dai tempi della Sangiovannese, è infatti stato taggato da un amico in una foto al mare, con la didascalia indicativa: "Un preparatore e mezzo al mare... "quello mezzo è alla mia sinistra...!!! London...". Sarri ha infatti già raggiunto un accordo economico con il Chelsea: 6 milioni di euro di ingaggio a stagione per un contratto della durata di 3 anni. Senza la clausola, il presidente dei Blues potrebbe risparmiare un paio di milioni, che gli servirebbero per pagare la penale dell'addio anticipato di Antonio Conte e fornire lo stipendio al nuovo tecnico. L'attesa è febbrile, ma dal primo di giugno potrebbe essere tutto più semplice: altrimenti Sarri rischia di rimanere senza panchina, alternativa al momento non presa in considerazione.



@AleDigio89