Discorsi lunghi, un avvicinamento che va avanti da settimane. Maurizio Sarri e il Chelsea, una storia non ancora nata ma già articolata. Problematiche di natura economica e burocratica, che hanno rallentato la trattativa. I principali intoppi l’indennizzo da corrispondere al Napoli e la buonuscita da riconoscere ad Antonio Conte. Dopo settimane infruttuose, la tanto agognata fumata bianca potrebbe finalmente essere vicina.

AVVICINAMENTO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com due giorni fa c’è stato un incontro tra Alessandro Pellegrini, l’agente del tecnico toscano, e Fali Ramadani, l’intermediario dei Blues. Una riunione positiva, al termine della quale filtrava un certo ottimismo. Ramadani lavora da tempo per trovare la formula giusta per liberare Sarri. All’inizio della prossima settimana, probabilmente martedi, è in programma un meeting con il presidente De Laurentiis, per trattare direttamente con lui la risoluzione del contratto dell’ex Empoli. L’accordo sulla cifra che gli inglesi dovranno corrispondere al Napoli ancora non è stato trovato, ma le parti sono molto vicine. Non è escluso che Abramovich provi a convincere De Laurentiis offrendo per Raul Albiol una somma superiore a quella prevista dalla clausola rescissoria dello spagnolo (8 milioni di euro). Hysaj, altro pupillo di Sarri, è al momento una pista meno calda, così come poco credibile è l'approdo all'ombra del Vesuvio di David Luiz, profilo non gradito a Giuntoli.

ZOLA VICE? - Intanto il tecnico toscano sta già pensando allo staff che lo seguirà a Londra. I suoi fedelissimi Marco Ianni, Davide Losi e Massimo Nenci sono stati avvisati: l’avventura oltremanica è prossima, le valigie sono state preparate. Per quanto riguarda il vice i Blues, circa due settimane fa, hanno contattato Gianfranco Zola. Magic Box ha dato la sua disponibilità, ma non prima che venga risolta la situazione legata ad Antonio Conte. Un’apertura a trattare non totale: l’ex Cagliari vuole capire che ruolo fattivamente andrebbe a ricoprire nel Chelsea di Sarri. In ogni caso, il fascino del ritorno a Stamford Bridge è troppo forte. Per questo la parziale apertura potrebbe presto divenire totale.