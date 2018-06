Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, martedì c'è stato un incontro a Londra tra l'entourage di Maurizio Sarri ed il Chelsea: al tecnico è stato ribadito che rappresenta la prima scelta nonostante i contatti con Laurent Blanc e Slavisa Jokanovic del Fulham. E' stata avviata la macchina diplomatica, si proverà a convincere Aurelio De Laurentiis e la via più semplice porta appunto all'inserimento di altre piste nel discorso. Per esempio, Raul Albiol è al centro del discorso. Tant'è che l'intermediario Ramadani da qulche mese ha avviato i contatti per il difensore spagnolo blindato da una clausola da 6 milioni di euro.