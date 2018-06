La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa Sarri-Chelsea: "Per portarsi avanti con il lavoro, il Chelsea ha contattato Gianfranco Zola, totem dei Blues. L’ex allenatore di West Ham, Watford e Cagliari sarà il braccio destro di Sarri. A Napoli, comunque, al momento non è ancora arrivato un segnale dall’Inghilterra. Fino a ieri sera, nessuna telefonata era pervenuta da Londra al club di De Laurentiis. E non c’entra più niente la clausola rescissoria e gli 8 milioni da sborsare per prendersi l’allenatore toscano, perché è scaduta. Adesso se il club inglese vuole ingaggiare l’ex tecnico napoletano dovrà discuterne direttamente con Aurelio De Laurentiis, che si è già detto disponibile a trattare"