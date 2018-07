Prima Maurizio Sarri e qualche ora dopo anche Jorginho. Il Chelsea pesca a piene mani dalla Serie A in vista della prossima stagione e la caccia ai nuovi Blues nel campionato italiano potrebbe presto portare a un nuovo acquisto. Alisson continua a essere la prima scelta di Abramovich per la porta del club londinese, che per i bookmaker è favorito nella corsa al portiere della Roma: il sì al Chelsea si gioca a 2,10 sul tabellone Sisal Matchpoint, con un leggero vantaggio sul Liverpool, che pure ha messo sul piatto 70 milioni, ma che per ora è a 2,75. Difficile, comunque, che Alisson rimanga in giallorosso, visto che un altro anno alla Roma si gioca a 6,00. In lista rimane anche il Real Madrid, offerto a 3,50.