Il primo colloquio in campo tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, durante Juventus-Tottenham, ha subito suscitato clamori e sospetti. Per questo, nella conferenza stampa di oggi, il tecnico toscano ha puntualizzato sull'accaduto: "Litigio? Eravamo d’accordo per fargli fare 60’. Ronaldo mi ha chiesto quanto aveva prima uscire, gli ho detto 5-6 minuti e al momento del cambio gli ho solo chiesto come stesse". Insomma, niente su cui ricamare.