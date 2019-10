La Juventus porta a casa altri tre punti contro il Genoa e si riporta in testa alla classifica, ma le difficoltà mostrate contro il Grifone nonostante la mezz'ora abbondante in superiorità numerica non sono passate inosservate e Sarri è al lavoro per perfezionare soprattutto la fase di finalizzazione. Ad aiutare il tecnico l'infermeria, che presto restituirà Higuain e che intanto ha riconsegnato Douglas Costa, assente dalla metà di settembre per il problema muscolare accusato con la Fiorentina. Proprio il brasiliano sarà una delle sfide di Sarri per le prossime settimane, la rapidità e la tecnica dell'ex Bayern possono dare maggiore imprevedibilità alla manovra, ma non c'è nessuna intenzione di cambiare la Juve per lui: "Noi per caratteristiche di Dybala, Ronaldo, siamo forse più adatti a giocare con l'uno-due che con i tre davanti, che è un modulo che penalizza sia Dybala che Cristiano". Niente ritorno al 4-3-3 quindi, modulo che esalta naturalmente le caratteristiche di Douglas Costa, chiamato quindi a reinventarsi per trovare spazio.



ASIMMETRIA CONTROLLATA - Nel post-partita dell'Allianz Stadium infatti, lo stesso Sarri ha spiegato quale sarà il futuro del brasiliano: "Douglas ha esperienze da trequartista, soprattutto allo Shakhtar, però è rientrato da due giorni e non c'è stato modo di provarlo". Una sorta di ritorno in passato, da prendere con le pinze. Perché se è vero che effettivamente in Ucraina Costa ha ricoperto il ruolo di fantasista alle spalle delle punte, è altrettanto vero che lo ha fatto spesso in maniera atipica, svariando su tutto il fronte e finendo per tornare sul terreno di caccia naturale che sono le corsie laterali. La situazione potrebbe essere quindi riproposta alla Juve, una soluzione di 'rottura' rispetto all'equilibrio e alle simmetrie trovate nel corso delle settimane con il 4-3-1-2: poco più di un mese fa lo stesso Sarri sottolineava come i bianconeri non potessero essere paragonabili al suo Napoli, perfettamente simmetrico nei movimenti, e come difficilmente avrebbero potuto assottigliare le differenze con il tempo. E allora accentuarle potrebbe diventare il modo per affinare ancora di più il potenziale offensivo della Vecchia Signora: con Higuain unico a dare riferimenti e Cristiano Ronaldo riferimento in quanto tale, Douglas Costa in tandem con Dybala garantirebbe l'elemento dinamico in grado di sbilanciare gli attacchi da una parte e dall'altra del campo in orizzontale, andando a creare una sorta di asimmetria controllata. Sarri studia le mosse per innovare la sua Juve e inserire Douglas Costa negli ingranaggi, il brasiliano si reinventa: non più ala ma trequartista, per ritagliarsi spazio e riprendersi un posto di rilievo tra le fila bianconere.



@Albri_Fede90