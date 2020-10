Maurizio Sarri ha tantissima voglia di tornar ad allenare, e in un’intervista per Tuttosport, l’amico e confidente del tecnico toscano Aurelio Virgili, ha svelato che è pronto a liberarsi dal contratto che ancora lo lega alla Juventus: “Mi piacerebbe vederlo sulla panchina della Fiorentina, è il mio sogno. Vederlo vincere in quella piazza sarebbe il top”. Virgili ha poi svelato che Sarri sta trovando l’accordo con la Juventus per tornare in panchina il prima possibile.