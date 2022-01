IL TABELLINO

Regge fino all’ultimo, squassata dagli assalti veementi ma confusi della Lazio, la Maginot innalzata contraggenio dadalle dieci-assenze-dieci che hanno ridottoad una compagnia di ventura., per poi ritrovare verve e passo nella ripresa, anche grazie ai cambi decisi da(in particolare Lazzari per Hysaj) e all’infortunio muscolare (flessori della coscia sinistra) che ha tolto di mezzo sul più bello, un ectoplasma nel primo tempo, risalito a galla nella prima parte della ripresa.perdonate il bisticcio di parole, mandando in campo due esordienti prelevati dalla squadra primavera,, e con Toloi schierato a centrocampo per mancanza di alternative di ruolo. Sfiorato l’affogamento nel Ticino, (il Piave sarebbe stato troppo grazia)squadra sempre in procinto di decollare e regolarmente costretta a rimettere i piedi a terra.l creata dai biancocelesti. Non si può dunque parlare di sentenza iniqua, semplicemente le due squadre, normalmente assai prolifiche (90 gol segnati in due, 46 la Lazio, 44 l’Atalanta) nell’occasione debbono accontentarsi di rosicchiare le bricole della mensa imbandita.falcidiati a vario titolo da squalifiche, infortuni e dalle peste contemporanea prodotta dl Covid19. Cinque gli assenti fra i romani (Cataldi, Radu, Pedro, Acerbi e Akpa Akpro) e addirittura dieci nell’Atalanta: Gosens, Zapata, Malinovskyi, Ilicic, Hateboer, Pasalic, Muriel, Koopmeiners, De Roon.I cinquemila spettatori ammessi alla scarna rappresentazione hanno ingoiato il boccone di un calcio svirilizzato dal bando al pubblico imposto dalle norme sanitarie. Bravi, dopotutto, i calciatori a non farsi irretire dall’del grande stadio romano. I frati sono magri e questa volta neppure il convento annega nei bagordi. Meglio la ripresa della prima, sbiaditissima frazione di gioco. ma nulla che si avvicini allo spettacolo che di solito offrono le due squadre.e taccuino praticamente vergine non fosse per le due ammonizioni toccate a Pezzella e Zappacosta, i due esterni del defedato centrocampo della Dea, riarrangiato da Gasperini schierando il granatiere diciottenne, un difensore di ruolo, a far da spalla a Pessina, con la consegna di restare appicciato aSavic e di arginarne al meglio la strapotenza atletica. Missione compiuta, almeno finché il ragazzo è rimasto in campo, poi sostituito al quarto d’ora della ripersa da Maehle. Mangiucchiata la pagnotta di giornata senza particolari slanci,salvo nel finale quando l’Atalanta, stremata e ulteriormente indebolita dalle uscite di Scalvini, Miranchuk e infine di Pessina, è scesa definitivamente in trincea rinunciando del tutto ad attaccare l’avversaria.ha onorato il suo cognome, sparendo via via dal terreno di gioco. E’ promesso al Genoa, andrà in Liguria a farsi le ossa..memore forse di epici duelli df’antan condotti dai suoi antenati in difesa della Mezzaluna, è rimasto appicciato a francobollo ai lombi die lo ha braccato in ogni centimetro quadrato di campo, lasciandogli appena qualche sgasata innocua. Le rare colte il cui Demiral non arrivava, spuntava Palomino, quasi un libero aggiunto, pronto a spazzare l’area da qualunque minaccia si profilasse. due esterni offensivi di Sarri,, sono rimasti sempre molto larghi ingaggiando sui lungolinea duelli più figurati che reali rispettivamente con. In mezzo al campo Lucas Leiva, nei panni dello squalificato, ha provato a dare ordine alla manovra laziale, incrociando le lame con. Pari e patta o giù di lì l’esito del duello. Sul fronte offensivo della Dea, nebbia fitta. L’aitante Piccoli ha sbattuto mordendo nel duro contro l’agile ed esperto Luis Felipe, mentre Miranchuk ha dato forfeit proprio quando era tornato in gioco con un paio di conclusioni in porta, una appena larga l’altra parata da Strakosha.alla quale ha supplito il brillante. Non pervenuto, l’ombra del classico ed elegante facitore di gioco dei tempi che furono.non si è neppure dannato l’anima per farlo girare alla larga dalla sona calda. Ricordato il palo schioccante colto da Zaccagni e i due tiri ravvicinati nel tempo di Miranchuk, non resta molto altro da riferire. Salvo un destro appena oltre l’incrocio scoccato da Marusic e le acrobazie gasperiniane per ricomporre in corsa una formazione slabbrata e piena di buchi, facendo ricorso prima a Toloi per Miranchuk e ne finale ai due ragazzini, Sidibe e De Nipoti, venti e diciannove anni. SMarcatori: -Assist: -Lazio (4-3-3) Strakosha; Hysaj (23' s.t. Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (33' s.t. Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. SarriAtalanta (3-4-3-1) Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Scalvini (15's.t. Maehle), Feuler, Pezzella; Pessina (39' s.t. Sidibe), Miranchuk (25' s.t. Toloi); Piccoli (39' s.t. De Nipoti).Arbitro: Simone Sozza – sez.: Seregno (MB)Ammoniti: 32' p.t. Pezzella (A), 38' p.t. Zappacosta (A), 39' s.t. Toloi (A)Espulsi: -