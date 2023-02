La gara tra Sassuolo e Atalanta è il posticipo del sabato sera della 21a giornata di Serie A. Occhi puntati sull'ex Zortea, che potrebbe esordire subito in neroverde così come Bajrami, in vantaggio su Thorsvedt. Nell'Atalanta Boga è in ballottaggio con Pasalic, in difesa Djimsiti insidia Scalvini. La partita sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport.



Le probabili formazioni:



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All.: Gasperini.