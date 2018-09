Khouma Babacar, centravanti del Sassuolo, parla dopo la vittoria sul Genoa: "La prima rete? Sono sempre pronto a ogni partita. Do il massimo in allenamento e mi metto sempre a disposizione del mister. Le parole del mister sulla mia titolarità? Me lo ha detto subito quando è arrivato. E' una persona sincera che dice tutto in faccia. La Juventus? E' una delle squadre più forti d'Europa. Noi abbiamo l'ambizione di migliorare partita dopo partita. Andremo a Torino per provare a fare la partita. Boateng? E' un grande professionista e ci aiuta dentro e fuori dal campo".