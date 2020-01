Domenico Berardi è stato espulso in Genoa-Sassuolo, al termine della partita. Non inquadrato dalla telecamere, l’attaccante ha esagerato con le proteste nei confronti dell’arbitro Irrati ed è arrivato il rosso diretto. La comunicazione è arrivata dal sito ufficiale della Lega Calcio. Berardi è stato espulso per proteste e rischia ora una stangata.