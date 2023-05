Domenico Berardi, a segno in Sassuolo-Bologna, ha parlato a Dazn al termine del match: "Questo è sempre un derby, all'andata ci hanno dato la paga avendo perso 3-0, mentre oggi siamo andati in vantaggio e stavamo gestendo bene la partita. Poi loro hanno pareggiato e siamo un po' calati nel gioco, ma abbiamo fatto una buona partita. Vengo da un momento non facile, ho avuto un sacco di infortuni, ma sto lavorando per mettermeli alle spalle. Oggi ho giocato 90' e devo fare il massimo in queste quattro gare che mancano perché dobbiamo arrivare ottavi in classifica".