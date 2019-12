Otto gol e quattro assist in 15 partite per l'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, che vuole colpire anche stasera contro il Napoli: "E' una partita da non sottovalutare - ha detto a Sky Sport - perché sappiamo le qualità del Napoli. Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica perché stanno attraversando un momento difficile, ma il cambio di allenatore dà nuovi stimoli, energie e idee. Noi però sappiamo quello che vogliamo fare e l'abbiamo dimostrato, dobbiamo solo spingere sull'acceleratore e cercare di dare il massimo".