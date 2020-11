L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nel corso dell’intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’affare Locatelli con queste parole:



"Strappare Locatelli al Milan. La nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questa operazione: ha fatto in tempi a godersi la sua ascesa".