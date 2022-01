Al termine dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di calciomercato:



State prendendo Lucca dal Pisa?

"No, assolutamente. E' un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no".



E Moro?

"Sì, lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova. C'è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere".



Ciervo è in arrivo?

"Sì e credo già domani svolgerà le visite mediche".



Su Frattesi e Scamacca dubbi sulla permanenza al Sassuolo a gennaio?

"Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti".



Richieste per Scamacca già a gennaio?

"Non solo per lui, anche per altri per fortuna".



Richieste dall'Italia?

"Sì, ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c'è anche il mercato estero".



Per la questione capienza stadi sono emerse novità?

"Per il momento nulla".