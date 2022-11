In una lunga intervista a La Gazzetta di Modena, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato che verrà e anche delle prestazioni della squadra in campionato: "Mi aspettavo qualche punto in più, ci manca continuità; non sono soddisfatto".



STRANIERI - "Abbiamo inserito diversi ragazzi stranieri che hanno bisogno di tempo; in più abbiamo perso Scamacca e Raspadori ma anche giocatori di carisma ed esperienza come Magnanelli e Peluso".



PINAMONTI - "Da lui ci aspettiamo tutti tanto, era arrivato senza avere i novanta minuti sulle gambe e piano piano sta crescendo. E' un attaccante italiano, con qualità e ha la stessa età di Scamacca: il migliore sulla piazza, e l'abbiamo preso. Ha preso molte critiche, ma credo che quando ritroverà al condizione migliore ci potrà dare molte soddisfazioni".



DIONISI - "Sta facendo un ottimo lavoro, ma come per tutti anche da lui pretendo di più".



MERCATO - "Sui giocatori importanti non faremo nulla, ma non escluso operazioni minori in uscita. Qui vogliamo gente motivata che sposi il nostro progetto, chi non ha queste motivazioni porti un'offerta e vedremo".