Eduard Spercjan nel mirino di Inter, Fiorentina e Sassuolo. Stando a RB Sport, il club emiliano è sulle tracce di questo giocatore in rampa di lancio, classe 2000, autore di 10 gol e 12 assist in 28 presenze nel Krasnodar, in Russia. Giocatore russo naturalizzato armeno, trequartista abile a giocare anche sull'esterno, potrebbe arrivare in Serie A prossimamente.