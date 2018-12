Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo contro il Frosinone: "Abbiamo giocato un grande secondo tempo, dobbiamo ripartire da questo. Berardi? Quando un attaccante non segna, la sua prestazione viene valutata in maniera non oggettiva. Lui oggi ha segnato, ma per me ha fatto bene anche in altre circostanze. Champions? Non scherzate".