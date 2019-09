L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del gran momento di forma del suo attaccante Domenico Berardi alla vigilia della sfida con la Spal: "Per me non è un inizio inaspettato. Domenico le prestazioni le aveva fatte anche l'anno scorso. Quest'anno è un po' più lucido, più fortunato, sta giocando vicino alla porta. Lui è avvantaggiato dalla presenza di Caputo ma lo ha fatto anche a Roma o con la Samp, deve lavorare per la squadra. Berardi ha qualità infinite e non deve limitarsi a qualche parte delle sue qualità".