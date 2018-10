Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a Sky prima del match contro il Napoli: "Noi cerchiamo di avere una nostra idea e di portarla avanti con coerenza, non perché il risultato conti di meno ma perché crediamo sia più facile raggiungerlo attraverso l’organizzazione. L’Atalanta è un modello per tutti per lungimiranza della società, ma anche la nostra da questo punto di vista ha poco da imparare. Il Napoli? Si fa fatica a ipotizzare che la Juventus non vinca il campionato, ma Ancelotti sta migliorando la squadra e potranno togliersi delle soddisfazioni. Che partita sarà? Complicata per il valore dell’avversario, dell’allenatore e per l’ambiente che io conosco, che è unico in Italia. Cerchiamo comunque di presentarci con voglia di attaccare, non prepareremo la gara stando in braccio al nostro portiere. Vedendo la gara contro il Liverpool aumentano le preoccupazioni nel preparare la gara. Dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza"