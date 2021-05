Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro a Dazn dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus: “Non voglio dribblare nessuna domanda, quando sarà il momento vi aggiorneremo e vi faremo sapere. Io vicino allo Shakthar? Non è questione di essere vicini o lontani, è che so la fortuna che ho a lavorare con questa squadra e questa società, ma so anche che stiamo andando oltre ogni aspettativa. Io sono un professionista, devo essere giudicato in base ai risultati. Vi faremo sapere, con la società e i giocatori non ho segreti, abbiamo parlato e stiamo parlando, loro sanno più di voi”.