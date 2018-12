Roberto De Zerbi ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro la Roma: “È stata una partita strana perché dopo il gol-non gol siamo spariti dal campo, siamo spariti dal campo e abbiamo meritato di perdere. A parte questi episodi, la prima mezza palla che ci hanno sorpreso alle spalle abbiamo preso gol, non ci siamo presentati e la responsabilità è mia e non siamo ancora pronti probabilmente a fare lo step che chiedo. Non so quanto abbia condizionato quel gol-non gol, ma non eravamo solidi, non c'era entusiasmo, non avevamo la cattiveria per vincere i contrasti e ora mettiamoci una pietra sopra e pensiamo alla prossima. Vogliamo sempre proporre la nostra idea di gioco, dispiace perché quando possiamo fare il salto di qualità veniamo meno, siamo testardi in questo ma ci arriveremo. Ripenseremo a quello che è stato fatto e che si sarebbe dovuto fare in più, sono io il responsabile. Abbiamo 25 punti e forse ne avremmo meritato qualcuno in più, se li abbiamo è perché nessuno ci ha regalato niente e ce li siamo conquistati, stiamo tutti cercando di alzare l'asticella ma non siamo ancora abituati a vedersi a Roma per giocare la partita”.