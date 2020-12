Niente sfida dell'ex per Gregoire Defrel, costretto a saltare la gara di domani sera tra Sampdoria e Sassuolo. Come riportato da sassuolonews.net, non è stato convocato a scopo precauzionale perché domenica sera è entrato in contatto con un positivo al Covid. In questi due giorni il calciatore, che è risultato negativo all'esito dei tamponi effettuati in queste ore, si è allenato da solo senza entrare in contatto con la squadra e il club - a scopo precauzionale - ha scelto di non inserirlo tra i convocati per la gara di domani.