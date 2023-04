L'allenatore delAlessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana:"La speranza non è mai venuta meno. Se devo andare dietro ai risultati posso solo parlare bene ma se devo parlare di Verona, dove è arrivata la sconfitta, devo parlare bene dell'atteggiamento. Ovvio che non dobbiamo ripetere lo stesso risultato. Sappiamo che sarà doppiamente difficile perché la Salernitana in casa sembra che non giochi in 11 ma in molti di più e potrebbe esserci il rischio di un contraccolpo psicologico dopo la vittoria della Juve ma non deve succedere, anzi, deve essere una spinta"."Stanno facendo bene. Tutti mi dicevano che era difficilissimo dare continuità di risultati per una squadra di medio livello e la Salernitana ci sta riuscendo con 7 risultati utili consecutivi, anche se ci sono 6 pareggi, sono comunque 7 risultati utili. Sarà una sfida difficile, non dobbiamo dimenticarci della sfida dell'anno scorso".- "Sta meglio ma non sarà della partita sicuramente, recupererà la miglior condizione dalla prossima settimana ma questa settimana pensiamo di gestirlo per prepararlo alla prossima".- "Non è il ruolo migliore dove può esprimere le sue qualità, sono la persona che lo conosce meglio visto che lo ha allenato. Lui è giovane, ha ambizione, sta dando il suo contributo come gli altri. Sicuramente è in una zona di campo dove se ci aspettiamo che possa sostituire Domenico con le qualità di Domenico questo verrà meno. Con la Juve ha fatto bene ma può far meglio".- "La sostituzione è avvenuta per scelta tecnica per merito di chi è in panchina. Pensavo potesse far bene Greg e Pinamonti non ha avuto nessun problema, si sta allenando bene e deve dare risposte sul campo come sta facendo in questa parte, provando ad avere l'ambizione di fare di più perché può fare di più".