, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "La qualità di un singolo ha permesso all'Inter di chiudere il primo tempo in vantaggio Abbiamo giocato a viso aperto, siamo stati aggressivi. Peccato perché anche nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, ma le due deviazioni hanno mandato l'Inter sul 3-0. Posso solo elogiare i ragazzi per la prestazione".- "Serve un po' di cinismo che nel primo tempo ci è mancato. Abbiamo avuto un'occasione importante con Matheus Henrique nel primo tempo e altre dopo. Il peccato è non averla sbloccata quando lo meritavamo. Stiamo facendo un percorso di crescita, non siamo gli stessi di qualche mese fa e si vede. L'abbiamo riaperta sul 3-0 e messo in discussione la vittoria dell'Inter".- "Sinceramente non lo so. Vogliamo fare prestazione e risultato, sapevamo di dover essere perfetti in tutto stasera e che forse non sarebbe bastato. Potevamo difendere meglio sul primo gol di Lukaku ma non è semplice. Nel primo tempo Tressoldi ha fatto una gran partita, ci sta concedere qualcosa. Per quanto riguarda la prestazione sono soddisfatto. A San Siro facciamo prestazioni positive, forse perché tanti dei nostri meritano questi palcoscenici".- "Ho visto una squadra neroverde che ha giocato una gran partita contro una delle favorite".- "Sassuolo non è un po' stretta per lui e a fine carriera potrebbe rimpiangere? Questo bisognerebbe chiederlo a Domenico. E' un ragazzo maturo e consapevole dei suoi mezzi e del suo carattere, ha fatto una scelta di vita un po' insolita se vista da fuori, ma questa realtà gli ha dato la possibilità di esprimersi per quello che è. E' un giocatore di qualità e livello superiore, magari è ancora in tempo... Io ho piacere ad allenarlo e vorrei tenerlo".- "Quando rinnovo? Non so ancora, ringrazio Carnevali se l'ha detto. Settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare, normale che c'è stima reciproca. Quando ci saranno decisioni e conferme tutti lo sapranno, ma se l'ha detto lui magari sarà così, vediamo".