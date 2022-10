, ha presentato la partita contro il Verona, in programma lunedì: "Dobbiamo cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo, nelle prestazioni e nei risultati.Ora dobbiamo essere ancora più prestativi per ottenere un risultato che ci permetterebbe di guardarci attorno con ottimismo. L'ambizione le hanno tutti, dobbiamo fare il meglio ottenendo il risultato per cercare di consolidarci".SU BERARDI E TRAORE - "Domenico non si sta allenando in gruppo ma è una bella notizia,Junior sta recuperando minuti nelle gambe con gli allenamenti però dopo la guarigione abbiamo fatto delle valutazioni, o lo portavamo al massimo dello splendore fisico e arrivavamo alla sosta, o lo prendevamo così e lo alleniamo per avere più minuti,"Può solo che servire al Sassuolo, è un giocatore forte con un talento indiscusso che deve ritrovare continuità. L'anno scorso l'ha trovato nel ritorno, ora la stagione è iniziata in salita per lui vuoi per l'infortunio vuoi perché chi ha giocato ha fatto bene. Dovrà dimostrare di essere cresciuto, questo mi aspetto da lui se vuole dimostrare di valere tanto come calciatore e secondo me vale tanto"."Il Verona sembra 'rinata' o tornata indietro, quella vista col Milan sembrava quella vista negli ultimi anni,e se non saremo bravi che possiamo indirizzarla la partita ma anche adattarci all'avversario che non ti permette di specchiarci, e su questo dobbiamo crescere. Ci sono partite dove riesci a giocare di più ma noi abbiamo anche altre qualità che pensiamo di non dover stimolare ma in queste partite dobbiamo stimolare quel qualcosa in più"."È normale che voi ne parliate perché nessuno lo conosceva ma diamogli tempo.Dopo Torino non ha giocato tanto, dopo Bergamo potrebbe giocare oppure no. Non ci sarà Berardi ma non c'è solo D'Andrea, un po' di soluzioni le abbiamo e quindi sto valutando e valuterò ancora, fermo restando chein una categoria dove non è semplice approcciarsi. Noi dobbiamo accompagnarlo nel porre le basi affinché lui si possa confermare".SU LAURIENTE E THORSTVEDT - "Stanno bene e si sono allenati, salvo imprevisti saranno disponibili".