L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è stato ospite degli studi di Sky:



"Scamacca? Un giocatore forte e giovane che ha dimostrato di meritarsi la vetrina. Spero di tenermi lui e Berardi, ma sono giocatori che in questo contesto bisogna mettere in conto di poter perdere. Alvarez? Scopro ora che il Sassuolo è interessato... Lo conosco, ma non sapevo che può arrivare. Raspadori? Può giocare in più ruoli perché ha un'intelligenza superiore".