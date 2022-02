L'allenatore del Sassuolo, Dionisi ha dichiarato dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina: "Il gol del pareggio di Cabral ci ha risvegliato, pensavamo di averla già vinta ed eravamo stanchi perché avevamo speso molte energie contro una squadra forte. Scamacca sta trovando più continuità, ma sono felice per Defrel, un ragazzo che merita. Dobbiamo migliorare quando giochiamo contro la squadre dietro di noi in classifica".



"Consigli è un ottimo portiere, importantissimo per noi anche nello spogliatoio. Berardi è il nostro top-player, ce lo teniamo stretto spero per tanto tempo ancora. Allenandolo ho scoperto che è ancora più forte di come credevo".