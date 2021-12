L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha presentato la partita di domani contro il Bologna. A partire dalle condizioni di alcuni giocatori: "Djuricic torna nel 2022, così come Matheus Henrique. Contiamo di fare una partita importante domani anche se è complicata. Dall'esterno si parla del mercato, i ragazzi sanno che poi avranno dei giorni liberi dopo. Delle distrazioni si corre il rischio di averle".



Su Boga: "Mi aspetto di più. Ovviamente ha avuto uno stop forzato per infortunio, lo sappiamo che è un giocatore forte ed è un ottimo ragazzo. Non c'è malafede, non c'è un pensiero dietro, lo dico direttamente: mi aspetto di più".