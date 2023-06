Alessio Dionisi è intervenuto a margine della consegna del Trofeo Maestrelli. Le sue parole raccolte dal nostro inviato: "È abbastanza presto per dire che stagione ci aspetta. Mi piacerebbe parlare di un Sassuolo rinnovato. Berardi? Ripeto, presto per parlare, ma lui è quello che su tutti dà valore alla squadra. Barone? Non me lo ha chiesto (ride, ndr), abbiamo solo parlato. Lopez? Per noi è molto importante, ma come lo sono tutti.



FRATTESI - Noi lo aspettiamo in ritiro. Lui è chiacchieratissimo. Voi sperate che si continui a parlarne. Io spero che si smetta. Ma è molto cresciuto, fa benissimo anche in Nazionale. Credo che sia giusto che ambisca ad altri palcoscenici. Se lo merita per quanto fatto



SCAMACCA E LAURIENTE' - Con Gianluca ho un bel rapporto, l'ho sentito recentemente. Se proprio devo dargli un consiglio è di scegliere il Sassuolo. Laurientè ha fatto bene. Spero riparta da quel che ha fatto, ma può migliorare