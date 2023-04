L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida esterna sul campo della Salernitana: “Non siamo solo qualità negli esterni, i ragazzi lo stanno dimostrando. Speriamo di confermare sul campo le belle parole di Paulo Sousa. Le scelte sono in funzione della settimana e della partita che può svolgersi: sono per valorizzare la squadra. Io spero che la squadra non abbia mai serenità, perché non porta ambizione. Oggi sarà difficile fare risultato”.