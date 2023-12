In vista del match casalingo contro il Genoa, l'allenatore del Sassuolo,ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Non posso nascondermi:. Dobbiamo volerla per ottenerla. Veniamo da una partita in cui siamo stati prestativi, sembrava destinata a un risultato negativo e invece l'abbiamo ripresa, vuol dire che la squadra c'è, al tempo stesso, che ha le sue qualità e noi abbiamo le nostre e domani le dobbiamo mettere in campo".- "Rispetto alla partita precedenteha fatto più allenamenti ed è disponibile al 100%, mentre gli altri, parto dache hanno dei decorsi più lunghi, ma c'è una bella notizia perché Alvarez sabato sarà a disposizione della Primavera. Non ci saranno Racic, Defrel, Viti e Vina, Viti sta lavorando per rientrare mentre per Vina ci vorrà più di tempo".- ", l'ho sempre fatto e lo farò sempre.nell'intervista ed è stata una bella intervista con belle parole che condivido in pieno, tranne ovviamente quelle che mi riguardano, e sono state belle parole sulla squadra e i giocatori".- ". Abbiamo concesso poco e abbiamo preso due gol e la partita ci stava sfuggendo di mano.perché la fase difensiva passa anche da quello e dal coraggio ma per come si era messa è un punto guadagnato. L'episodio ci ha agevolato perché per una volta sono rimasti gli altri in 10, il pari ce lo siamo meritati di gran lunga, ma non era scontato".- ". Ogni squadra ha giocatori determinanti, non esiste squadra che dipende dal gioco, anche il gioco passa dai giocatori. Se togli qualche giocatore a qualche squadra cambia qualcosina., nel Genoa Gudmundsson è importante ma non è l'unico".- "con lui ricercano delle cose e senza di lui altre, dovremo essere bravi anche noi ad adeguarci alla fase offensiva del Genoa".' - "Gli manca il gol? L'ho detto davanti a tutta la squadra, perché Armand l'anno scorso faceva più fatica con palla e senza palla., l'anno scorso è stata la sua migliore, ma non è mai andato oltre i 4-5 gol. Ad oggi è sottomedia,, perché non è il gol che manca ma la finalizzazione, la ricerca dell'uno contro uno e la ricerca della porta, nella prima mezz'ora con l'Udinese ha fatto tre attacchi, abbiamo attaccato quasi sempre da quella parte e deve ripartire da quello".- "A sinistra giocherà un destro, questo è poco ma sicuro. Abbiamo fatto delle prove, hanno giocato sia Toljan che Pedersen lì, in base alla partita, alla pressione degli avversari e in base a quello che vogliamo fare. Ormai Toljan e Domenico insieme formano una coppia importante e si conoscono senza vedersi, al tempo stesso dobbiamo cercare di rendere la coperta più lunga possibile e le scelte sono anche in funzione di questo".