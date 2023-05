L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo perso per 1-2 contro il Monza.



MATCH - "Ho visto un ottimo Sassuolo, contro una squadra che sta facendo bene. Fino al 60' il pari era ingiusto. Qualche errore individuale non ci ha permesso di finire in 11 e di ottenere in risultato. Siamo in crescita, ma se finisci in 10 e non riesci a raddoppiare poi per una squadra in salute è un vantaggio".



COSA MANCA - "Ci manca esperienza, che si può fare solo giocando. Tanti sono al primo anno in Serie A da titolari: pecchiamo in qualche errore individuale, che paghiamo caro come oggi. 11 contro 11 la partita era diversa. Posso recriminare solo sul risultato: certi dettagli a questi livelli si pagano".