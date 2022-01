Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla a Dazn dopo il 5-1 della sua squadra contro l'Empoli: "La cosa più importante è stato l’atteggiamento, fin dal primo minuto. Nel primo tempo avevamo fatto tanto e concesso poco. Non è stato facile, ma siamo stati bravi. Raspadori trequartista? Giacomo è bravo, di personalità e il ruolo di trequartista è nelle sue corde. Berardi con me si sta esaltando? Domenico si esalta perché è forte. Lui ha più libertà perché al di sopra di tutti. Dobbiamo cercarlo spesso perché p determinante. Peccato per la squalifica, ma dovremo dimostrare di essere squadra anche senza di lui".