Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della scelta di escludere Gianluca Scamacca dai titolari della sfida contro lo Spezia a Dazn:



“Scamacca in panchina? Mi piace pensare che gioca Defrel, che merita da tempo di giocare. Se lo merita, poi Scamacca dopo Salerno ha avuto bisogno per recuperare. Oggi dobbiamo fare una gara senza sbagliare atteggiamento, consapevoli che non sarà facile. Noi ci aspettiamo una risposta da noi stessi, se otteniamo risultato l’ambiente ci viene dietro”.