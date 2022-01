L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha analizzato la brutta sconfitta col Verona: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel primo dovevamo farli correre di più - ha detto a Dazn - Abbiamo sbagliato a non giocare molto il pallone, loro sono più fisici ed è chiaro che se giochiamo con i lanci lunghi la perdiamo. L'assenza di Berardi ci ha tolto qualità, ma non siamo stati coraggiosi. Il rigore? Chiriches la tocca di mano ma involontariamente, peccato perché credo che altrimenti l'avremmo potuta recuperare".



IL RIMPROVERO - "Maxi Lopez nel primo tempo si è buttato giù, ma non deve mai farlo. Le giocate passano da lui e questo non ci ha aiutato, quest'anno è diventato un titolare con la T maiuscola, ha qualità ma anche dei limiti, deve ancora crescere. Scamacca? Ho sempre creduto in lui, nel primo tempo è stato al di sotto delle sue qualità. Ci sono qualche alto e basso, ma anche durante la stessa partita può crescere in continuità".