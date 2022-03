A due giorni dalla gara contro il Venezia, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa: "Dobbiamo migliorare il percorso fatto all'andata, alla fine della stagione capiremo se siamo cresciuti. Obiettivo Europa? Penso che Carnevali stesse parlando del futuro, non nell'immediato. Il Venezia è una squadra con forza, velocità e intensità e che può metterci in difficoltà: giocano in verticale e per loro sarà una gara molto importante; ma anche per noi".



LE SCELTE - "Matheus Henrique può sostituire Maxime Lopez, Defrel oggi torna in squadra e sono contento perché meritava di segnare. Djuricic? Non sarà della partita. Non so di preciso cosa dire, ci sta mancando perché era determinante e forte. Al momento i tempi di recupero sono ancora da definire".



IL GIOIELLO - "Traoré è cambiato nella testa. Le qualità non sono mai state in discussione, ma in allenamento non l'ho mai visto continuo e quando un giocatore si chiude è diverso entrargli nella testa. Spero che ora non cambi più perché a rimetterci sarebbe la sua carriera; ma non ci metterei la firma, è ancora giovane. Aramu? E' bravo e decisivo, sta dimostrando che in Serie A può fare bene. Ma dietro a un singolo c'è sempre un gruppo di lavoro importante".