Il Sassuolo ha individuato nel giovane talento (2000) del Bologna, Emanuel Vignato una valida aggiunta davanti. I rossoblù lo valutano 10 milioni e vogliono l’obbligo di riscatto. Ma la trattativa va avanti. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si lavora ai dettagli con il Rosenborg per Emil Konradsen Ceide, un’ala sinistra ventenne che intriga.



Si valuta pure il ritorno di Sansone da Bologna, che tratta il terzino scozzese Ramsay dell'Aberdeen e il rinnovo del contratto fino al 2025 col portiere polacco Skorupski. Altra tentazione è il trequartista Bajrami, la stellina dell’Empoli, per il quale i toscani continuano a chiedere 10 milioni di euro: la stessa cifra con cui riscatteranno dal Cagliari il portiere Vicario.



Infine le uscite, in particolare Babacar, che rientrato dal prestito in Turchia all’Alanyaspor, è destinato a cambiare maglia. A parte un timido interesse dalla Francia, sulle sue tracce ci sono Pisa e Brescia.