Sassuolo e Fiorentina danno il via a questa domenica che completa la 15ma giornata di Serie A. E non mancano le sorprese di formazione: gioca il baby Vlahovic in attacco al posto di Gio Simeone, scelta tecnica di Pioli che è costretto a lasciar fuori invece Chiesa per problemi fisici, va solo in panchina. Nel Sassuolo, ancora Babacar e Berardi con Di Francesco riferimento in attacco.



SASSUOLO – Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.



FIORENTINA – Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Pjaca, Vlahovic, Gerson.