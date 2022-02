Sfida molto interessante, quella di stasera tra Sassuolo e Fiorentina, due delle realtà che esprimono il miglior calcio in Italia. Gli uomini di Dionisi e quelli di Italiano vengono da vittorie rumorose come quelle sull'Inter per i neroverdi e sull'Atalanta per i viola. E' la sfida tra Scamacca e Piatek, bomber in forma, ma anche quella tra Berardi e quello che avrebbe potuto essere il suo presente. Calcio d'inizio alle ore 20:50, diretta su Dazn e Sky.LE STATISTICHEFiorentina (57.3%) e Sassuolo (55.9%) sono due delle quattro formazioni con il possesso palla medio più alto nella Serie A in corso - per la Viola in particolare si tratta del dato più alto in una singola stagione dal 2016/17 (57.9%).Sassuolo-Fiorentina è la sfida tra i tre giocatori che hanno fatto ammonire più volte gli avversari in questo campionato, con i falli subiti: Nicolás González (16), Davide Frattesi (13) e Domenico Berardi (12) - inoltre solo João Pedro (65) ha subito più falli di González (61) e Berardi (56) finora.Dopo il 2-2 della gara d'andata, Sassuolo e Fiorentina potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta nel massimo campionato - più in generale non ripetono lo stesso risultato per due gare di fila nella competizione dal 2016 (due successi Viola in quell'occasione).DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO A CURA DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO