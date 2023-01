Il Sassuolo è stato chiaro: “Frattesi non si muove per meno di 30 milioni”. Messaggio ricevuto dalla Roma che - al momento - si è tirata indietro. I neroverdi però si stanno iniziando a guardare intorno in caso di cessione del classe ‘99, e il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Adrien Tameze, centrocampista classe ‘94 del Verona.



CENTROCAMPO VERONA - Lavori in corso nel centrocampo gialloblù, perché con il Torino stanno parlando anche della possibile cessione di Ilic (non per forza legata a Hien, altro giocatore che piace ai granata).