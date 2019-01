Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, parla a Sportitalia dell'affare Boateng col Barcellona: "E' una grande opportunità per il Sassuolo e soprattutto per Boateng, è il coronamento della sua carriera. Operazione future col Barcellona? Era ed è il nostro obiettivo. Con la dirigenza Barça si è instaurato un ottimo rapporto, c'è interesse loro verso nostri giocatori e noi abbiamo interesse nei loro giovani. Potremo fare grandi cose col Barcellona in futuro. Sensi e De Zerbi osservati speciali? Con loro si è parlato di tante cose, è normale che possano interessare altri ragazzi. Sono venuti tante volte a vederci e sicuramente avranno avuto modo di vedere Sensi e altri giocatori. E' tutto prematuro però, ma credo ci sarà modo di dare continuità a questo asse. Sensi come gli altri potrebbero avere richieste sia dall'Italia che dall'estero, vedremo se fra questi ci sarà anche quello del Barça".



SU DUNCAN - "Milan? Non c'è un discorso solo del Milan, ci potrebbero essere anche altre società ma fino a giugno vogliamo trattenere tutti per portare a termine la stagione"