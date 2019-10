Al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista dell'anticipo di venerdì in casa dell'Hellas Verona. La seduta odierna è stata così suddivisa: attivazione, giochi di posizione, sviluppo manovra, partitine a tema e lavoro specifico per reparti. A parte Bourabia, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo e Rogerio.



Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.