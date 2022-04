Sassuolo-Juventus (lunedì alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K e in streaming su Dazn) è una gara valevole per la 34ª e quintultima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.