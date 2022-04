Dal sito ufficiale della Juventus, le statistiche del post match:



"81° gol in Serie A per Paulo Dybala con la maglia della Juventus: l'attaccante argentino aggancia Cristiano Ronaldo al 10° posto dei migliori marcatori nella storia del club bianconero nella competizione. Paulo ha preso parte a 14 reti in questa Serie A (nove gol e cinque assist), esattamente il doppio delle partecipazioni attive fatte registrare dal numero 10 della Juventus nella passata stagione nel torneo (quattro reti e tre passaggi vincenti).



La Juventus è imbattuta nelle ultime 11 trasferte di campionato (8V, 3N); tra le squadre di questa Serie A nessuna ha una striscia aperta più lunga rispetto ai bianconeri lontano da casa.



Moise Kean (16) e Giacomo Raspadori (18) sono gli unici due giocatori italiani nati dal 2000 in avanti con più di 15 gol all’attivo in Serie A.



Nono gol in questa Serie A per la Joya, che diventa il miglior marcatore in solitaria della Juventus nel campionato in corso.



Quinto gol in questo campionato per Moise Kean che solo una volta ha siglato più reti in una singola stagione in Serie A (sei nel 2018/19)".