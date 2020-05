Come spiega il Corriere dello Sport, il Sassuolo fa filtrare una linea ormai chiara in merito al futuro prossimo di Jeremie Boga. Trattenere la stellina ex Chelsea è definito ormai "praticamente come un'impresa impossibile: lo vogliono tanti club e il Chelsea può anche ricomprarlo, sarà impensabile rivederlo ancora in neroverde nel 2020/2021", si legge.