Consigli 7: non può farci nulla sull’eurogol di Bruno Alves, sicuro nelle uscite; una gran parata su Pellè a fine gara e tanti interventi decisiviMuldur 6: contiene la fascia destra con sicurezza e quando va al cross è spesso pericoloso(Dal 11’ s.t. Toljan 6: non rischia praticamente nulla in difesa)Ferrari 6,5: vince tanti duelli con Cornelius e gioca semplice nella linea difensivaChiriches 6: un po’ impreciso nei passaggi, ci mette il fisico e non sfigura con l’unico centravanti crociatoRogerio 6: rischia poco sulla sinistra, solo una volta gli scappa Hernani e per poco il Parma trova il gol con un cross dal suo latoLocatelli 6,5: lanci e tocchi da gran centrocampista, realizza dal dischetto il gol del vantaggio neroverdeLopez 6: buona tecnica tra i centrocampisti del Parma, spesso le azioni partono da lui; sfiora il gol con tiro ad effetto ben parato da Sepe(Dal 19’ s.t. Traore 6: intensità e velocità in attacco quando il Sassuolo riparte)Berardi 7: prova a scappare sulla destra e duetta con i compagni d’attacco, cross perfetto per il gol di Defrele un palo clamoroso che gli nega il golDefrel 6,5: spreca una palla gol nel primo tempo poi si rifà con il raddoppio in spaccata che batte Sepe(Dal 19’ s.t. Caputo 6: si fa vedere in avanti e duetta spesso con Berardi)Boga 7: impegna Sepe con un rasoterra insidioso e sempre pericoloso sulla sinistra; segna il gol che chiude la partita(Dal 34’ s.t. Obiang sv)Raspadori 6,5: si guadagna il rigore del vantaggio neroverde, crea diverse insidie alla difesa crociata(Dal 11’ s.t. Djuricic 6: forze aggiunte per continuare ad attaccare nella ripresa)All. De Zerbi 7: gioca sprazzi di gran calcio e vince meritatamente una partita fondamentale contro il Parma già retrocesso