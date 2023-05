Sassuolo-Monza 1-2







Consigli 5,5: fondamentalmente inoperoso fino alla saetta di Ciurria, che lo trafigge sotto la traversa. Vola meglio sul tentativo di doppietta del medesimo poco dopo, rimandando il sorpasso dei brianzoli ai minuti di recupero, quando viene infilato da Pessina.



Toljan 6: fa la spola tra Caprari e Carlos Augusto (quando parte). Gli restano poche energie per affacciarsi nella metà campo del Monza.



Erlic 5,5: Caprari è ispirato e lo fa tribolare, ma è con Ciurria prima e soprattutto nello scambio finale tra Vignato e Pessina che mostra tutto il suo impaccio.



Tressoldi 4: la lotta con Petagna è un remake dell’incubo Lukaku. Stazza simile, cambia il motore, che è più alla sua portata. Rimedia subito un giallo, poi si fa espellere nella ripresa per un’entrata su Mota (dopo aver perso palla).



Rogerio 6,5: serpertina con quasi gol e salvataggio alla Walker su Petagna. Era da un po’ che non giocava così bene.



Frattesi 6: dopo il premio ricevuto in settimana resta coi piedi per terra e va a salutare la curva del Monza prima del fischio d’inizio. Fa il bravo ragazzo anche durante la partita.



(73’ Zortea s.v.)



Lopez 6,5: è il più libero dei centrocampisti di Dionisi, così ne approfitta distribuendo calcio in lungo e in largo. Peccato per le solite scenate.



Henrique 5,5: sottile nelle scelte per un tempo e un quarto d’ora. Poi però perde il pallone dell’uno a uno al limite dell’area. Distratto sul più bello, come con la Lazio.



(69’ Ferrari 6: prende il posto di Tressoldi. Almeno non fa danni)



Berardi 7: strattonato e tallonato fin da subito, come sempre. Trova la porta ma anche Di Gregorio in più di un’occasione, poi si incarica del rigore e lo spiazza. Decima rete in campionato per la bandiera neroverde.



(73’ Thorstvedt 5,5: mai una volta che trasformi l’acqua in vino)



Pinamonti 5: si conferma allergico al 4-3-3 di Dionisi.



(62’ Defrel 6: il rosso a Tressoldi arriva sei minuti dopo il suo ingresso in campo e gli cambia la partita. Difendere tutti per evitare il 2 a 1…)



Bajrami 5: Laurienté operato al ginocchio, lui dovrebbe strafare. Invece si mangia solo dei gol.



(62’ Ceide 5,5: si spera sempre nel guizzo, arriva puntuale la delusione)





All. Dionisi 5,5: il Sassuolo gioca meglio fino ai cambi di Palladino. I suoi invece non sono all’altezza. Si aggiunga l’inferiorità numerica e il finale è scritto.