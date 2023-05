Sassuolo-Bologna 1-1







Consigli 6: vola sul tiro all’incrocio di Dominguez, ma non ci arriva. Nella ripresa è vigile quando ci prova Arnautovic.



Toljan 6,5: prestazione difensiva notevole su Barrow, si sgancia pure due o tre volte destando apprensione nella retroguardia rossoblù.



Erlic 6: per sua fortuna Arnautovic entra troppo tardi, avrebbe faticato molto di più.



Tressoldi 6: attento su Aebischer e nei raddoppi a Orsolini.



(81’ Ferrari s.v.)



Rogerio 6,5: come Toljan con Barrow, così fa lui su Orsolini. Esterno del Bologna completamente neutralizzato.



Frattesi 6: nessuna traversa tremante stavolta, solo un tiro forzato e qualche strappo confuso palla al piede. Incartato.



(75’ Thorstvedt s.v.)



Lopez 6,5: il migliore dei centrocampisti neroverdi, ma se non fa una rissetta con giallo non è contento.



Henrique 6: con un tocco raffinato dà l’abbrivio all’azione del gol di Berardi, poi però si becca in faccia la giocata del pareggio di Dominguez. Mezzala di palleggio, non tira indietro la gamba.



(65’ Harroui 6: per tamponare, per arginare, per fare legna. Non certo per rendere la manovra più fluida)



Berardi 7: sempre più bandiera neroverde, lo stadio ripete “Mimmo-Mimmo” dopo l’ennesima giocata decisiva. Nel 2023 solo Osimhen ha preso parte a più marcature di lui. Ottavo gol in 21 presenze.



Defrel 6,5: importante nell’azione del gol, fa il sombrero a Lucumì poi scarica a Berardi la palla fatale. Prestazione positiva, ma non è incisivo sottoporta.



(75’ Alvarez s.v.)



Bajrami 6: prende il posto di Laurienté dal primo minuto, e qualche buono strappo in ripartenza c’è, ma potrebbe fare molto di più in una posizione a lui più congeniale. Sacrificato.



(65’ Laurienté 5,5: la panchina non lo guarisce dall’impalpabilità.)





All. Dionisi 6,5: un mezzo voto in più di Thiago Motta, perché almeno non spreca un tempo a specchiarsi. Sfruttate così così le ripartenze, e i cambi (tolto Laurienté) sono quelli…